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11:29   20 Января 2020
Россия

Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела

Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела

Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела «Карамель». Трагедия произошла в ночь на понедельник, 20 января.

Как пишут местные СМИ, прорыв трубы случился не в самом здании, а на теплотрассе около него. Так как дом находится под уклоном, то вся вода попала в помещение. В результате ЧП погибли четверо взрослых и пятилетняя девочка. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы.

Заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков сообщил, что у 33-летней пострадавшей женщины поражено 35 процентов поверхности тела. У 35-летнего пострадавшего мужчины зафиксировали 20 процентов ожогов тела, у 28-летнего мужчины — 15 процентов. Известно, что пострадавшая женщина является супругой одного из тех мужчин, кто тоже получил ожоги.

Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела

СКР завел уголовное дело. Губернатор региона Максим Решетников заявил, что авария является коммунальной, но так много жертв из-за того, что у хостела не было эвакуационного выхода. Мини-гостиница находилась в подвальном помещении.

Ранее МЧС опубликовало видеозапись с места ЧП.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #пермь #хостел

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