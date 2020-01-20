Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела «Карамель». Трагедия произошла в ночь на понедельник, 20 января.

Как пишут местные СМИ, прорыв трубы случился не в самом здании, а на теплотрассе около него. Так как дом находится под уклоном, то вся вода попала в помещение. В результате ЧП погибли четверо взрослых и пятилетняя девочка. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы.

Заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков сообщил, что у 33-летней пострадавшей женщины поражено 35 процентов поверхности тела. У 35-летнего пострадавшего мужчины зафиксировали 20 процентов ожогов тела, у 28-летнего мужчины — 15 процентов. Известно, что пострадавшая женщина является супругой одного из тех мужчин, кто тоже получил ожоги.

СКР завел уголовное дело. Губернатор региона Максим Решетников заявил, что авария является коммунальной, но так много жертв из-за того, что у хостела не было эвакуационного выхода. Мини-гостиница находилась в подвальном помещении.

Ранее МЧС опубликовало видеозапись с места ЧП.