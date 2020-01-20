Все станции московского метро проверяют после сообщений о «минировании»

Сотрудники экстренных служб Москвы проводят в понедельник проверку на всех станциях Московского метрополитена, а также в магазинах сети «Магнит» и «Пятерочка» в связи с поступившими анонимными сообщениями об их возможном «минировании».

«Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов "Магнит" и "Пятерочка"», — сообщает РИА Новости, приводя заявление представителя столичных экстренных служб.

Также отмечается, что проверки проводятся в более чем ста школах и детских садов, и в 20 столичных торговых центрах. На данный момент не сообщается, будут ли эвакуированы эти объекты.

Напомним, в ходе очередной волны «минирований» в российских городах, которая не утихает с конца прошлого года, экстренные службы регулярно проверяют станции метро, здания судов, торговые центры и социальные объекты. Ни в одном из случаев анонимных сообщений о «минировании» в ходе проверки не было выявлено настоящей угрозы взрыва.