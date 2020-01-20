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11:19   20 Января 2020
Россия

Глава ФНС назвал ключевой задачей налоговой службы «обеление рынка»

Глава ФНС назвал ключевой задачей налоговой службы «обеление рынка»

Новый руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров назвал ключевой задачей ведомства «обеление рынка». Об этом он заявил в интервью «Ведомостям». 

Уплата налогов в России должна стать неизбежной, но при этом максимально комфортной, считает Егоров. Он также планирует создать удобную модель финансового рынка, сделав налогоплательщиков законопослушными. Свой подход глава ведомства назвал «моделированием поведения налогоплательщика». 

«Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, начинаешь его тестировать», — рассказал глава ФНС.

Обновленная модель не должна ударить по рынку, но в то же время планируется, что компании начнут отказываться от незаконных схем, уточнил Егоров. Ведомство не нацелено собрать как можно больше налогов, его главная задача  — «обелить рынок» и сделать налогоплательщиков законопослушными, заверил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #налоги #общество

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