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11:16   20 Января 2020
Россия

Марков считает, что Мишустин «адаптирует» Кабмин к социально-экономическим реалиям РФ

Марков считает, что Мишустин «адаптирует» Кабмин к социально-экономическим реалиям РФ

Новый премьер-министр Михаил Мишустин призван «адаптировать» Кабмин к социально-экономическим реалиям России. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил гендиректор Института политических исследований и доверенное лицо президента Сергей Марков.

Ранее Мишустин, говоря о ходе выполнения нацпроектов, заявил, что это хороший инструмент для достижения многих целей, включая рост ВВП. По его словам, нужно заниматься инвентаризацией и опираться на регионы.

Марков пояснил, что национальные проекты — это форма целевых трат госбюджета. Однако они больше обычных расходов, подчеркнул политолог. По словам аналитика, они нужны для того, чтобы «деньги не были растасканы и разворованы», поскольку за этим стоит серьезный президентский контроль.

«Проблема в том, что такие траты бюджета страны противоречат убеждениям и психологии большой части состава правительства. Ведь многие из них — рыночные фундаменталисты. Мишустин же, по сути, призван "адаптировать" Кабмин к социально-экономическим реалиям»,— уверен аналитик.

Сторонники еще одного подхода считают, что прошлое правительство не справилось организационно, зато цифровизатор Мишустин многое сможет решить. По словам Маркова, пока не ясно, какой подход будет преобладать в конечном итоге.

Мишустин уверен, что регионы дают власти важную информацию о возможностях нацпроектов. Этот момент, вероятно, был упущен прежним Кабмином, подчеркнул аналитик.

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Автор: Арсений Аскольский
#мишустин

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