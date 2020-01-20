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11:06   20 Января 2020
Россия

Порядка 50 тысяч человек поучаствовали в Крещенских купаниях в Петербурге

Порядка 50 тысяч человек поучаствовали в Крещенских купаниях в Петербурге

Порядка 50 тысяч человек поучаствовали в Крещенских купаниях в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского МЧС.

В мероприятии поучаствовали 49 тысяч 183 человека в Санкт-Петербурге, а в Северо-Западном Федеральном округе — 132,7 тысячи жителей. Сейчас православные верующие завершили Крещенские купания, теперь купели будут демонтировать.

Порядка 50 тысяч человек поучаствовали в крещенских купаниях в Петербурге

В МЧС также рассказали, что сотрудники ведомства обеспечивали безопасность на 227 объектах, где православные совершали обряд, на 170 местах оборудовали пункты обогрева и места для переодевания. Отметим также, что накануне в Крещенских купаниях принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов, он окунулся в купель на Васильевском острове.

Всего в России в Крещенских купаниях поучаствовали два миллиона человек. В ЯНАО в крещенскую купель приплыла нерпа, ее засняли местные жители. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #петербург #общество #крещенские купания

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