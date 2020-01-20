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Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

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10:43   20 Января 2020
Ближнее зарубежье

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air из Казахстана временно не возвращает пассажирам деньги за неиспользованные билеты. Как сообщает перевозчик, это связано с техническими сложностями.

После авиакатстрофы в Алма-Ате деятельность авиакомпании Bek Air приостановили на неопределенный срок. Всем пассажирам, кто купил билеты на будущие рейсы, возвращают деньги — для этого нужно обратиться в места их покупки. В случае, если пассажиры приобретали билеты на сайте Bek Air, то можно запросить возврат средств по e-mail.

«В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены», — указывается в сообщении авиакомпании в Facebook.

Все рейсы, которые были запланированы авиакомпанией до 24 января, отменяются.

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакатастрофа с самолетом авиакомпании Bek Air произошла 27 декабря 2019 года в Алма-Ате. Воздушное судно вылетело в Нур-Султан, но через две минуты потерпело крушение. Упав на землю, самолет пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся двухэтажный дом. На борту было 93 пассажира и пятеро членов экипажа. Погибли 12 человек, среди которых командир воздушного судна Марат Муратабаев. 47 человек пострадали.

Ранее власти Казахстана назвали приоритетную версию авиакатастрофы — обледенение самолета.

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Автор: Ольга Воскресенская
#самолет #казахстан #авиакомпания

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