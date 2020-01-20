Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air из Казахстана временно не возвращает пассажирам деньги за неиспользованные билеты. Как сообщает перевозчик, это связано с техническими сложностями.

После авиакатстрофы в Алма-Ате деятельность авиакомпании Bek Air приостановили на неопределенный срок. Всем пассажирам, кто купил билеты на будущие рейсы, возвращают деньги — для этого нужно обратиться в места их покупки. В случае, если пассажиры приобретали билеты на сайте Bek Air, то можно запросить возврат средств по e-mail.

«В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены», — указывается в сообщении авиакомпании в Facebook.

Все рейсы, которые были запланированы авиакомпанией до 24 января, отменяются.

Авиакатастрофа с самолетом авиакомпании Bek Air произошла 27 декабря 2019 года в Алма-Ате. Воздушное судно вылетело в Нур-Султан, но через две минуты потерпело крушение. Упав на землю, самолет пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся двухэтажный дом. На борту было 93 пассажира и пятеро членов экипажа. Погибли 12 человек, среди которых командир воздушного судна Марат Муратабаев. 47 человек пострадали.

Ранее власти Казахстана назвали приоритетную версию авиакатастрофы — обледенение самолета.