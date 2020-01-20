Госдума предлагает запретить банкам брать комиссию за оплату ЖКХ

Законопроект о запрете банкам брать с граждан комиссию при оплате платежек ЖКХ будет внесен на рассмотрение парламента до конца февраля.

Об этом в понедельник заявил заместитель председателя Государственной думы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, несправедливо, что гражданам приходится платить не только за полученные жилищно-коммунальные услуги, но и за сам факт внесения платежа, а комиссия банков при оплате квитанций ЖКХ составляет от половины до двух процентов в зависимости от того, каким образом совершается платеж – через кассу банка, через банкомат или онлайн.

По словам парламентария, решить данный вопрос можно путем внесения поправок в Жилищный кодекс, или изменив законодательные акты, в том числе законы о банках и национальной платежной системе.

Также депутат добавил, что изначально предлагалось запретить банкам взимать комиссию с других обязательных платежей, например, со штрафов, однако после проведения консультаций выяснилось, что после отмены с нового года так называемого банковского роуминга (комиссии за перевод денег со счета одного банка на счет другого банка), кредитные организации и так понесли существенные убытки, поэтому было решено ограничиться отменой комиссий за коммунальные платежи.

Данную инициативу, по словам Неверова уже поддержала глава Банка России Эльвира Набиуллина.