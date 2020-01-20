Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
10:47   20 Января 2020
Россия

Автовладельцы смогут покупать «красивые» номера через сайт госуслуг

Автовладельцы смогут покупать «красивые» номера через сайт госуслуг

Минэкономразвития (МЭР) разработало проект постановления, который позволит россиянам резервировать «красивые» регистрационные номера транспортных средств.

Автовладельцы смогут приобрести желаемый номер на сайте госуслуг. За понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо победить в аукционе. Россиянин сможет участвовать одновременно не более чем в пяти торгах. Продолжительность каждого аукциона составит 30 дней.

Регулировать проведение торгов будут регионы: они смогут повышать или понижать стартовую цену. Предполагается, что половина всех налогов после отчислений будет передана в местный бюджет.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило порядок ведения госреестра транспортных средств. Кроме того, с 1 января правительство разрешило регистрировать новый автомобиль прямо в салоне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#авто

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...