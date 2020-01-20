Автовладельцы смогут покупать «красивые» номера через сайт госуслуг

Минэкономразвития (МЭР) разработало проект постановления, который позволит россиянам резервировать «красивые» регистрационные номера транспортных средств.

Автовладельцы смогут приобрести желаемый номер на сайте госуслуг. За понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо победить в аукционе. Россиянин сможет участвовать одновременно не более чем в пяти торгах. Продолжительность каждого аукциона составит 30 дней.

Регулировать проведение торгов будут регионы: они смогут повышать или понижать стартовую цену. Предполагается, что половина всех налогов после отчислений будет передана в местный бюджет.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило порядок ведения госреестра транспортных средств. Кроме того, с 1 января правительство разрешило регистрировать новый автомобиль прямо в салоне.