Доходы семьи Мишустина объяснили грамотным инвестированием

Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал свое состояние за счет грамотного инвестирования, которым он занимался задолго до поступления на госслужбу. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», опубликовавшая анализ налоговых деклараций председателя правительства в понедельник, 20 января.

Согласно декларации, в период с 2013 по 2018 годы, Мишустин заработал 130,7 миллиона рублей. Супруга премьера — Владлена — получила 584 миллиона рублей, уточняет издание.

Еще в первой половине 1990-х годов Мишустин начал инвестировать заработанное в «Международном компьютерном клубе». Таким образом, в 1998 году он пришел в налоговую службу уже обеспеченным человеком, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что семья Мишустиных купила недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе в 2000 году на доходы от бизнеса. Что касается квартиры на Трехгорном Валу в Москве, новый премьер получил ее как заместитель министра по налогам и сборам от Управделами президента, что являлось обычной практикой.

В 2008 году Мишустин вернулся в бизнес и начал работать в Объединенной финансовой группе, чуть позже возглавив компанию. Он получал как руководитель почти 80 миллионов рублей. Газета напоминает, что главы инвесткомпаний также получали большие бонусы по сделкам, которые были «на порядок выше» зарплаты.

Чтобы вернуться на госслужбу, Мишустин в 2010 году передал свои активы жене, которая продала их в рассрочку. Именно поэтому ее доходы в 2013-2014 годах выросли, объясняет издание. Затем она разместила их на депозитах.