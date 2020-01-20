Гидрометцентр пообещал москвичам апрельскую погоду на новой неделе с 20 по 26 января. Как рассказал и.о. главы ведомства Роман Вильфанд, в российской столице ожидается потепление до трех-пяти градусов со знаком «плюс» градусов.

По словам Вильфанда, в Москве климатическая норма превышает показатели на 11-12 градусов. Уже в понедельник, 20 января, ожидается плюс один градус, а во вторник термометры покажут отметку в плюс пять. В четверг, 23 января, чуть похолодает и будет небольшой минус. К пятнице ожидается серьезное понижение температуры воздуха до минус четырех-девяти.

В предстоящие выходные тепло вновь вернется в Москву, говорит и.о. главы Гидрометцентра.