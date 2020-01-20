Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
10:26   20 Января 2020
Ближнее зарубежье

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме в Израиле, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Освенцим. Сам президент Украины в интервью The Times of Israel пояснил, что его не приглашали выступить с речью, но он все равно будет присутствовать на церемонии.

Зеленский подчеркнул, что для него не имеет значения, будет произносить он речь на форуме или нет. Однако, добавил президент, это «было бы справедливо», так как во время Холокоста погибло много украинских евреев.

По данным за 2018 год, на Украине самый низкий уровень антисемитизма, заявил Зеленский

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Иерусалиме. Ранее от визита отказался глава Польши Анджей Дуда, которому организаторы также не предоставили слово.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...