Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме в Израиле, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Освенцим. Сам президент Украины в интервью The Times of Israel пояснил, что его не приглашали выступить с речью, но он все равно будет присутствовать на церемонии.

Зеленский подчеркнул, что для него не имеет значения, будет произносить он речь на форуме или нет. Однако, добавил президент, это «было бы справедливо», так как во время Холокоста погибло много украинских евреев.

По данным за 2018 год, на Украине самый низкий уровень антисемитизма, заявил Зеленский

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Иерусалиме. Ранее от визита отказался глава Польши Анджей Дуда, которому организаторы также не предоставили слово.