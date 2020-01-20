Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
10:28   20 Января 2020
Весь мир

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Жертвами стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас стали не менее двух человек, пятеро посетителей заведения получили ранения.

Об этом, ссылаясь на данные местной полиции, сообщает телеканал CNN. При этом отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы, состояние троих из них медики оценивают как критическое.

Человеку, устроившему стрельбу в ночном клубе, удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время полицейские ведут его поиски. По предварительным данным, причиной стрельбы стала ссора, вспыхнувшая между посетителями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #жертвы #техас #происшествия #стрельба #чп #полиция #пострадавшие #весь мир #ночной клуб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...