Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Жертвами стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас стали не менее двух человек, пятеро посетителей заведения получили ранения.

Об этом, ссылаясь на данные местной полиции, сообщает телеканал CNN. При этом отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы, состояние троих из них медики оценивают как критическое.

Человеку, устроившему стрельбу в ночном клубе, удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время полицейские ведут его поиски. По предварительным данным, причиной стрельбы стала ссора, вспыхнувшая между посетителями.