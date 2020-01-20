РФ отправит Нигерии семь новых вертолетов Ми-35 после получения платежа

Семь вертолетов Ми-35, которые РФ изготовила для Нигерии, будут переданы африканской республике после получения за них платежа. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Согласно контракту, Россия должна поставить Нигерии 12 вертолетов Ми-35, отмечает агентство. Сообщается, что как только в Россию поступит платеж, она сразу же отправит машины.

«Такая схема. На данный момент продано пять вертолетов», — цитирует СМИ собеседника.

Над созданием Ми-35 — экспортного варианта вертолета Ми-24В — трудились сотрудники Московского вертолетного завода имени Миля. Вертолет оснащен противотанковым комплексом 9К113 «Штурм-В» с управляемыми сверхзвуковыми ракетами 9М114. Кроме этого, на нем установлен высокоэффективный автоматический стрелковый прицел АСП-17В, используемый летчиками.