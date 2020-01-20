Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
10:21   20 Января 2020
Россия

РФ отправит Нигерии семь новых вертолетов Ми-35 после получения платежа

РФ отправит Нигерии семь новых вертолетов Ми-35 после получения платежа

Семь вертолетов Ми-35, которые РФ изготовила для Нигерии, будут переданы африканской республике после получения за них платежа. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Согласно контракту, Россия должна поставить Нигерии 12 вертолетов Ми-35, отмечает агентство. Сообщается, что как только в Россию поступит платеж, она сразу же отправит машины. 

«Такая схема. На данный момент продано пять вертолетов», — цитирует СМИ собеседника.

Над созданием Ми-35 — экспортного варианта вертолета Ми-24В — трудились сотрудники Московского вертолетного завода имени Миля. Вертолет оснащен противотанковым комплексом 9К113 «Штурм-В» с управляемыми сверхзвуковыми ракетами 9М114. Кроме этого, на нем установлен высокоэффективный автоматический стрелковый прицел АСП-17В, используемый летчиками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #нигерия #ми-35

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...