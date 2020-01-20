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10:05   20 Января 2020
Россия

Житель Камчатки заблудился и провел на морозе трое суток, согреваясь у костра

Житель Камчатки заблудился и провел на морозе трое суток, согреваясь у костра

Житель Камчатки заблудился и провел на морозе трое суток, согреваясь у костра. Как сообщает местное МЧС, инцидент произошел на севере региона 14 января.

38-летний мужчина выехал на снегоходе из села Ивашка в село Карага в прошлый вторник. Спустя день его брат обратился к спасателям и рассказал, что мужчина не выходит на связь. В поисках потерявшегося жителя Камчатки задействовали сотрудников МЧС и волонтеров, которые прошли порядка 500 километров, разыскивая пропавшего.

Мужчину нашли в пятницу, 17 января. По его словам, в регионе началась непогода, и он сбился с пути. Чтобы согреться, пропавшему человеку пришлось жечь бензин. У костра он провел трое суток, при этом температура воздуха в этом районе упала до -20 градусов.

Пострадавшего госпитализировали с небольшим обморожением ног и рук.

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Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #общество #камчатка #камчатский край

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