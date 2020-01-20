Земан заявил, что лишь несколько глупцов сомневаются в том, что Путин – сильный политик

Президент Чехии Милош Земан заявил, что российский лидер Владимир Путин является сильным политиком и в этом не сомневается никто в мире, кроме «нескольких глупцов». Такое мнение Земан высказал в воскресенье, выступая в эфире пражской радиостанции Frekvence 1 на передаче Press Klub.

«Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов», — подчеркнул чешский лидер.

При этом он напомнил о недавнем визите в Москву федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, отметив, что это был уже 15-й раз, когда Меркель приехала в российскую столицу на переговоры с Владимиром Путиным.

Говоря о прогнозах дальнейших действий президента РФ и возможном развитии российской политической системы, Земан отметил, что, по его мнению, есть три варианта:

«Первый — опять сменить посты: один [раз] президент и один [раз] премьер, как в прошлый раз было с участием [экс-премьера Дмитрия] Медведева. Второй [вариант] является немного беспокойным: долго рассуждалось о существовании какого-то государственного объединения России и Белоруссии и что Владимир Путин мог бы стать президентом этого государственного объединения. Но кажется, что белорусский президент [Александр] Лукашенко не очень благосклонно относится к этому. Недавно появился новый вариант, [предполагающий] что возникнет Государственный совет, а Путин мог бы стать его председателем», — приводит слова чешского президента агентство ТАСС.

По словам Земана, он пока ничего не знает о новом премьер-министре РФ Михаиле Мишустине, в то время как с его предшественником на этом посту – Дмитрием Медведевым – ладил «достаточно хорошо».