Земан заявил, что лишь несколько глупцов сомневаются в том, что Путин – сильный политик

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

 Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
10:03   20 Января 2020
Весь мир

Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком

Президент Чехии Милош Земан заявил, что российский лидер Владимир Путин является сильным политиком и в этом не сомневается никто в мире, кроме «нескольких глупцов». Такое мнение Земан высказал в воскресенье, выступая в эфире пражской радиостанции Frekvence 1 на передаче Press Klub.

«Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов», — подчеркнул чешский лидер.

При этом он напомнил о недавнем визите в Москву федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, отметив, что это был уже 15-й раз, когда Меркель приехала в российскую столицу на переговоры с Владимиром Путиным.

Земан заявил, что лишь несколько глупцов сомневаются в том, что Путин – сильный политик

Говоря о прогнозах дальнейших действий президента РФ и возможном развитии российской политической системы, Земан отметил, что, по его мнению, есть три варианта:

«Первый — опять сменить посты: один [раз] президент и один [раз] премьер, как в прошлый раз было с участием [экс-премьера Дмитрия] Медведева. Второй [вариант] является немного беспокойным: долго рассуждалось о существовании какого-то государственного объединения России и Белоруссии и что Владимир Путин мог бы стать президентом этого государственного объединения. Но кажется, что белорусский президент [Александр] Лукашенко не очень благосклонно относится к этому. Недавно появился новый вариант, [предполагающий] что возникнет Государственный совет, а Путин мог бы стать его председателем», — приводит слова чешского президента агентство ТАСС.

По словам Земана, он пока ничего не знает о новом премьер-министре РФ Михаиле Мишустине, в то время как с его предшественником на этом посту – Дмитрием Медведевым – ладил «достаточно хорошо».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #чехия #земан #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...