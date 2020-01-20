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Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела
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9:42   20 Января 2020
Россия

МЧС Перми опубликовало видео из хостела «Карамель», где погибли пять человек

МЧС Перми опубликовало видео из хостела «Карамель», где погибли пять человек

МЧС Перми опубликовало видео из хостела «Карамель», где в ночь на 20 января погибли пять человек.

На кадрах видно, как из хостела идет пар: в ночь на понедельник в пермском хостеле прорвало трубу с горячей водой, в результате погибли пятеро. Тела людей нашли после того, как из помещения удалось откачать воду. Фактически люди буквально заживо сварились в кипятке.

Региональный Минздрав сообщает, что пострадали шесть человек. Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое  — в состоянии средней степени тяжести. Три человека от госпитализации отказались, причем двое из них — сотрудники МЧС, у которых зафиксированы термические ожоги ног.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #пермь #хостел

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