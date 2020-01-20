МЧС Перми опубликовало видео из хостела «Карамель», где погибли пять человек

МЧС Перми опубликовало видео из хостела «Карамель», где в ночь на 20 января погибли пять человек.

На кадрах видно, как из хостела идет пар: в ночь на понедельник в пермском хостеле прорвало трубу с горячей водой, в результате погибли пятеро. Тела людей нашли после того, как из помещения удалось откачать воду. Фактически люди буквально заживо сварились в кипятке.

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Региональный Минздрав сообщает, что пострадали шесть человек. Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Три человека от госпитализации отказались, причем двое из них — сотрудники МЧС, у которых зафиксированы термические ожоги ног.