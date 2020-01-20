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9:21   20 Января 2020
Россия

Госдума предлагает обращать в пользу государства доходы наркоторговцев

Госдума предлагает обращать в пользу государства доходы наркоторговцев

Госдума предлагает обращать в пользу государства доходы наркоторговцев. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, сейчас МВД готовит проект новой Стратегии государственной антинаркотической политики, которая будет действовать до 2030 года. В документе отразят рекомендации депутатов по противодействию экономическим основам наркобизнеса. Основные положения уже утверждены членами Государственного антинаркотического комитета.

Госдума предлагает обращать в пользу государства доходы наркоторговцев

Как отметил Пискарев, Комитет ГД готов сотрудничать со всеми заинтересованными специалистами и представителями российских ведомств.

«В ближайшее время могут быть проведены парламентские слушания, на которых планируется обсудить предложения по противодействию экономическим основам наркобизнеса, борьбе с легализацией наркодоходов с использованием электронных средств платежа, виртуальных активов. Уверен, Совет Думы поддержит нашу инициативу в проведении этих слушаний», — передает слова Василия Пискарева «Парламентская газета».

Госдума предлагает обращать в пользу государства доходы наркоторговцев

Пискарев говорит, что члены Комитета предлагают разработать меры по обращению в доход государства средств, получаемых наркодельцами от торговли запрещенными веществами. Депутат привел в пример аналогичные меры во Франции, Италии и Германии, где ежегодно в бюджет поступает от 13 до 70 миллионов евро. 

«Преступники тратят эти деньги на финансирование терроризма и экстремизма. Нужно не дать им воспользоваться этими богатствами, перекрыть каналы поступления наркотиков в страну и сделать занятие подобным бизнесом экономически невыгодным и предельно опасным для самих наркоторговцев», — заявляет парламентарий.

Госдума предлагает обращать в пользу государства доходы наркоторговцев

По данным депутата, в 2018 году от употребления наркотиков в России скончалось 4,5 тысячи человек. На учете состоят 500 тысяч россиян, а восемь миллионов граждан хотя бы раз пробовали наркотики, говорит Пискарев.

«Президент России Владимир Путин очень точно подметил в послании Федеральному собранию, что судьба страны зависит от того, сколько нас будет. А наркотики наносят жестокий удар по молодому поколению», — резюмирует депутат.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #наркотики #общество #василий пискарев

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