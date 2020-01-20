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9:33   20 Января 2020
Весь мир

Боевики обстреляли Алеппо из РСЗО, погиб мирный житель

Боевики обстреляли Алеппо из РСЗО, погиб мирный житель

Жилые кварталы сирийского города Алеппо подверглись в ночь на понедельник, 20 января, обстрелу из ракетных систем залпового огня со стороны боевиков.

Как сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате обстрела погиб как минимум один мирный житель, а также несколько человек получили ранения. Под обстрел террористов попал район Дждейда и соседний с ним квартал Джамият-эз-Захра, еще несколько снарядов упали рядом с мечетью Аш-Шами, которая в результате взрывов понесла серьезный урон.

По информации агентства SANA, террористы ведут огонь с юго-западных окраин Алеппо, в частности, из находящегося под их контролем микрорайона Рашидин. Артиллерия сирийской армии в ответ на обстрел открыла по нарушившим перемирие боевикам артиллерийский огонь, нанеся им ущерб в живой силе и военной технике.

Как сообщал ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), в результате обстрелов боевиков с 16 января 2020 года в Алеппо погибли 28 мирных горожан, не менее 56 человек были ранены.

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Автор: Александр Люблинский
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