Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе сбежал от главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, услышав вопрос об удерживаемых в Ливии россиянах. Как рассказал Малькевич, Саламе не смог дать внятный ответ и под охраной вышел из зала, так и не ответив на вопрос.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан в мае 2019 года получили от Триполи официальное разрешение на проведение социологических исследований. Вскоре их похитили и поместили в тюрьму «Митига», где они находятся до сих пор. Адвоката к ним пустили только однажды, все остальное время они находятся там без предъявленных обвинений и возможности экстрадиции на родину.

Гасан Саламе участвовал в конференции по Ливии в Берлине 19 января. После завершения пресс-подхода к нему обратился глава ФЗНЦ Александр Малькевич и спросил, когда российские социологи вернутся домой. Саламе коротко ответил, что знает «об этих ребятах» и добавил:

«Мы предпринимаем».

После этого он сбежал под охраной, так и не пояснив, кто и что именно предпринимает.

«Побег Саламе, его страх комментировать острый вопрос и последующий побег – очередное подтверждение, что бюрократы ООН не хотят решать проблему. При этом и Саламе, и все его коллеги в курсе происходящего», — передает слова Александра Малькевича Федеральное агентство новостей (ФАН).

Малькевич говорит, что всем участникам конференции от ООН было интереснее выбивать средства и расширять бюджет, а также общаться с разными людьми. Глава ФЗНЦ назвал конференцию по Ливии в Берлине несостоятельной и плохо организованной. Общественник удивлен, что в кулуарах обсуждалось создание новых рабочих мест в международной структуре ООН по Ливии вместо того, чтобы решать проблемы.