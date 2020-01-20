Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

 Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела

Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

 Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела

Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы возле хостела
Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

 Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Израиль не предложил Зеленскому выступить на форуме памяти Холокоста

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

 Земан назвал Путина сильным политиком

Земан назвал Путина сильным политиком
9:19   20 Января 2020
Весь мир

Политолог Шаповалов назвал итоги конференции по Ливии в Берлине неудавшейся дипломатией ЕС

Политолог Шаповалов назвал итоги конференции по Ливии в Берлине неудавшейся дипломатией ЕС

Политолог Владимир Шаповалов уверен, что предстоящие переговоры по Ливии в Москве окажутся удачнее берлинских, которые состоялись накануне. По словам эксперта, то, к чему пришли в итоге на конференции в Берлине — ожидаемый итог европейской дипломатии.

Аналитик уверен, что именно страны ЕС наряду с США стали главными виновниками разрушения государственности в Ливии в 2011 году. Шаповалов говорит, что сейчас некоторые европейские страны активно пытаются воздействовать на ситуацию в стране, при этом они занимают полярные стороны конфликта.

шаповалов

«То, что сегодня встреча завершилась только протокольными заявлениями и не принесла никакого реального результата — это естественный итог европейской дипломатии», — передает слова Владимира Шаповалова «Слово и Дело».

Эксперт уверен, что есть надежда на разрешение ливийского кризиса. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в своем письме российскому лидеру Владимиру Путину отметил, что выступает за урегулирование ситуации на российских площадках. Также он выразил благодарность за участие в судьбе Ливии. Все это говорит о том, что в стране уважают Путина и доверяют ему.

«Россия является страной, которая пользуется наибольшим авторитетом на Ближнем Востоке. Россия доказала свою способность к ведению переговоров с разными политическими силами, как это было в Сирии. И тот диалог, который начат в Москве на тему Ливии, должен быть продолжен», — уверен аналитик.

шаповаловШаповалов уверен, что следующий раунд переговоров на тему урегулирования ситуации в Ливии состоится в Москве, и эта встреча окажется более результативной, чем в Берлине. По словам эксперта, этому поспособствует отсутствие лишних людей, которые приехали в Германию только «для протокола», чтобы сфотографироваться со всеми участниками.

Аналитик уверен, что на таких переговорах не нужно большое количество людей, гораздо важнее установить контакт между противоборствующими в Ливии сторонами.

«Именно такого рода формат уже получил свое позитивное развитие, и переговоры должны дальше проходить именно в таком формате», — подытожил Владимир Шаповалов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #ливия #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...