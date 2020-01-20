Политолог Владимир Шаповалов уверен, что предстоящие переговоры по Ливии в Москве окажутся удачнее берлинских, которые состоялись накануне. По словам эксперта, то, к чему пришли в итоге на конференции в Берлине — ожидаемый итог европейской дипломатии.

Аналитик уверен, что именно страны ЕС наряду с США стали главными виновниками разрушения государственности в Ливии в 2011 году. Шаповалов говорит, что сейчас некоторые европейские страны активно пытаются воздействовать на ситуацию в стране, при этом они занимают полярные стороны конфликта.

«То, что сегодня встреча завершилась только протокольными заявлениями и не принесла никакого реального результата — это естественный итог европейской дипломатии», — передает слова Владимира Шаповалова «Слово и Дело».

Эксперт уверен, что есть надежда на разрешение ливийского кризиса. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в своем письме российскому лидеру Владимиру Путину отметил, что выступает за урегулирование ситуации на российских площадках. Также он выразил благодарность за участие в судьбе Ливии. Все это говорит о том, что в стране уважают Путина и доверяют ему.

«Россия является страной, которая пользуется наибольшим авторитетом на Ближнем Востоке. Россия доказала свою способность к ведению переговоров с разными политическими силами, как это было в Сирии. И тот диалог, который начат в Москве на тему Ливии, должен быть продолжен», — уверен аналитик.

Шаповалов уверен, что следующий раунд переговоров на тему урегулирования ситуации в Ливии состоится в Москве, и эта встреча окажется более результативной, чем в Берлине. По словам эксперта, этому поспособствует отсутствие лишних людей, которые приехали в Германию только «для протокола», чтобы сфотографироваться со всеми участниками.

Аналитик уверен, что на таких переговорах не нужно большое количество людей, гораздо важнее установить контакт между противоборствующими в Ливии сторонами.