Переговоры по Ливии необходимо проводить через площадку в России, заявил Перенджиев

Провал берлинской конференции по Ливии показал, что западные площадки пытаются выстроить систему управления кризисом в стране в угоду собственных интересов. Об этом заявил ИА «ПолитРоссия» член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Политолог отмечает, что подобные площадки призваны не урегулировать конфликт, а создать управления кризисом для получения определенной выгоды. Так, организаторы берлинской конференции намерены разрешить ливийский кризис посредством экономических встреч в Тунисе и заседания военного совета в Женеве, о чем ранее были договоренности еще в Москве. На берлинской встрече были проигнорированы вопросы гуманитарной катастрофы, но был сделан особенный акцент на экономических вопросах.

Политолог отметил, что Тунис является неподходящим местом, поскольку там существует и теневая экономика, и коррупция, и террористическая угроза.

По его словам, берлинская конференция не дала ливийскому кризису никакого конкретного механизма действий, не представила перечня обязанностей и прав каждой и сторон. Перенджиев заявил, что площадка в Берлине больше использовалась для пиара, чем для нормализации ситуации в Ливии.