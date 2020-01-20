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Переговоры по Ливии необходимо проводить через площадку в России, заявил Перенджиев

Переговоры по Ливии необходимо проводить через площадку в России, заявил Перенджиев

 Россия незаменима в деле урегулировании ситуации в Ливии, заявил депутат Шерин

Россия незаменима в деле урегулировании ситуации в Ливии, заявил депутат Шерин
7:49   20 Января 2020
Весь мир

Переговоры по Ливии необходимо проводить через площадку в России, заявил Перенджиев

Переговоры по Ливии необходимо проводить через площадку в России, заявил Перенджиев

Провал берлинской конференции по Ливии показал, что западные площадки пытаются выстроить систему управления кризисом в стране в угоду собственных интересов. Об этом заявил ИА «ПолитРоссия» член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Политолог отмечает, что подобные площадки призваны не урегулировать конфликт, а создать управления кризисом для получения определенной выгоды. Так, организаторы берлинской конференции намерены разрешить ливийский кризис посредством экономических встреч в Тунисе и заседания военного совета в Женеве, о чем ранее были договоренности еще в Москве. На берлинской встрече были проигнорированы вопросы гуманитарной катастрофы, но был сделан особенный акцент на экономических вопросах.

Политолог отметил, что Тунис является неподходящим местом, поскольку там существует и теневая экономика, и коррупция, и террористическая угроза.

По его словам, берлинская конференция не дала ливийскому кризису никакого конкретного механизма действий, не представила перечня обязанностей и прав каждой и сторон. Перенджиев заявил, что площадка в Берлине больше использовалась для пиара, чем для нормализации ситуации в Ливии.

«Мы все равно приходим к тому, что остальные площадки неэффективны и не работают на решение конфликта, кроме тех, которые находятся в России и на постсоветском пространстве», – резюмировал он.

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Автор: Олег Королев
#ливия #берлин

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