Россия незаменима в деле урегулировании ситуации в Ливии, заявил депутат Шерин

Решения ливийского конфликта без России не будет, заявил ФАН первый зампред Госдумы по обороне Александр Шерин на фоне берлинского раунда переговоров по Ливии.

Депутат заявил, что вопрос разрешения ливийского конфликта без Москвы решен не будет. По его словам, на текущий момент Россия является единственной страной, которая обладает достаточным авторитетом, чтобы способствовать стабилизации ситуации в Ливии.

«Только Россия может помочь разрешить многолетний конфликт в этой стране. Эту кашу, которую заварил Запад при участии США, сегодня расхлебывает ливийский народ», — заявил Шерин.

По его словам, внутри самой Ливии есть здоровые силы, которые заинтересованы в стабилизации ситуации в стране, в установлении там мира и в наведении порядка. Он заявил, что без помощи мощного, независимого самостоятельного внешнего участника, каким Россия является, им не обойтись.