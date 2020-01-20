Переговоры по Ливии в Москве прошли результативнее берлинской встречи, заявил Малькевич

Берлинская встреча по Ливии была постановочной и совершенно несопоставимой с переговорами в Москве. Об этом заявил ФАН председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам эксперта, состоявшуюся в Берлине встречу по Ливии нельзя сравнивать с более продуктивными переговорами, состоявшемся в российской столице 13 января. Он подчеркнул, что в Москве действительно удалось обсудить множество важных вопросов, а также создать основу для устойчивого перемирия.

Малькевич отметил, что на переговорах в Берлине Россию и Турцию пытались лишить звания ключевых игроков, которые на самом деле решают вопросы ливийского урегулирования. По его словам, московские переговоры доказали свою высокую эффективность, поскольку Хафтар и Саррадж были в одном здании, тогда как на берлинской конференции они были в разных частях города.

«То есть абсолютная профанация, ливийцы крайне разочарованы – они видят, что их попросту используют европейские бюрократы», — отметил он.

Малькевич заявил, что пресс-конференция лидеров была постановочна - секретарь Меркель ответил лишь на пять вопросов и только от немецких СМИ. По его словам, немецкие корреспонденты задавали вопросы на немецком, и создавалось впечатление, что это делалось только для «своих».