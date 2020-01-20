Главный налоговик Норвегии рассказал о своей многолетней дружбе с Мишустиным

Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал о семилетней дружбе с новым российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом пишет агентство «360».

Холте заявил, что удивился тому, что Мишустин стал премьером. В последний раз они общались во вторник, и будущий премьер опоздал к беседе на 15 минут. Он объяснил это тем, что был на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Холте отметил, что о политике они общались мало, однако у него сложилось впечатление, что Мишустин лоялен политическому руководству страны, а также относится к нему положительно.

«Вообще он человек очень энергичный, хорошо говорит по-английски и благодаря этому внес большой вклад в международные отношения», — отметил глава норвежской налоговой службы

Холте подчеркнул, что Мишустин, возглавив ведомство в 2010 году, стал движущей силой масштабной цифровизации.

Также он охарактеризовал своего бывшего коллегу как вежливого, общительного и жизнерадостного человека. Среди увлечений Мишустина он назвал спорт, в частности - хоккей. Холте предположил, что теперь времени на общение у них будет меньше.

Также норвежский чиновник рассказал, что был у Мишустина в гостях в течение двух дней. Тогда он поучаствовал в вертолетной экскурсии в центр налогового контроля, расположенный недалеко от российской столицы.

Мишустин стал премьером после отставки Дмитрия Медведва. 16 января его кандидатуру согласовали депутаты ГД РФ, после чего указ о назначении подписал Путин.