Семья покойного Маркелова призвала либералов не эксплуатировать его имя для митингов

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой оказалось в центре скандала из-за либералов, готовых использовать в своих интересах чужое горе. Об этом пишет ФАН.

Известный своими антифашистскими взглядами Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. С того момента в столице регулярно проходят мероприятия в их память, причем их организаторы не имеют какого-либо отношения к убитым.

Политик и журналист Михаил Маркелов, брат Станислава, рассказал изданию URA.Ru, что каждый год 19 января проходят различные акции. Он отметил, что семья уже устала от того, что имя Станислава Маркелова пытаются «полоскать».

По его словам, Стас был вне политики и имел другое, внеполитическое мировоззрения, как и Бабурова, которая занималась журналистикой.

«Каждый год появлялись какие-то активисты, которые пытались брать на знамя фамилию моей семьи и моего брата», — отмечает он.

Михаил отметил, что ни семья, ни друзья Станислава Маркелова не будут участвовать в шествии. Он заявил, что все, кто будет присутствовать на нем - посторонние люди.

Также он призвал организаторов акции прекратить эксплуатировать имя Маркелова. По его словам, из-за этого семье покойного адвоката пришлось переехать в Белоруссию.

ФАН отмечает, что данное мероприятие также омрачает тот факт, что «оппозиция» попыталась воспользоваться излюбленным методом - перехватить инициативу у организаторов и навязать собравшимся собственную повестку. Так, попытку поменять тему шествия совершила незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина, известная как участница протестов в Москве в 2019 году. Она призвала присоединиться к маршу защитников конституции, что нарушило бы закон о митингах и могло бы привести к задержаниям.