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5:06   20 Января 2020
Весь мир

Документ берлинской конференции по Ливии повторяет ошибки четырехлетней давности, заявил Прокофьев

Документ берлинской конференции по Ливии повторяет ошибки четырехлетней давности, заявил Прокофьев

Итоговый документ конференции по Ливии является «тяжеловесным и невыполнимым», заявил член Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он выразил недоумение тем, что итоговый документ конференции имеет множество деталей, но при этом лишен сути - достижения мира в Ливии как конечного результата.

Эксперт отмечает, что были полностью полностью проигнорированы интересы конфликтующих сторон в Ливии, причем они даже не были допущены к обсуждению.

Прокофьев напомнил, что в отличие от конференции в Берлине, на встрече в Москве был принят понятный одностраничный документ. Он отметил, что документ был подписан ПНС, а глава ЛНА Халифа Хафтар взял время на раздумье, после чего написал благодарственное письмо Владимиру Путину, приняв его предложение по продолжению переговоров после Берлина в Москве.

По его словам, документ ссылается на провалившийся трехэтапный план, предложенный спецпосланником ООН Гасаном Саламе 7 августа 2019 года, согласно которому стороны должны были объявить режим прекращения огня на период праздника Ид Аль-Адха.

«Стоит догадаться, что так как идея с перемирием даже в священный праздник провалилась, а оружие Турция решила поставлять уже открыто, то ни о каких национальной конференции и правах человека речи не было, — подчеркнул Прокофьев.

Также эксперт отмечает, что в качестве участников конференции были заявлены Германия, Франция, Великобритания и Италия, но не упомянуты ни их коллеги по Совбезу ООН, ни Россия как инициатор текущих мирных переговоров, ни Лига арабских государств, ни Африканский союз.

Прокофьев считает, что текст документа является полным повторением Схиратских соглашений. Таким образом, страна за четыре года вернулась к исходной точке.

Документ также акцентирует внимание не на самих очевидных предложениях, зафиксированных в итоговом документе конференции по Ливии, но в большей степени политическую волю по их реализации. Эксперт отмечает,  что она оказалась по ливийскому вопросу только у России.

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Автор: Олег Королев
#ливия #берлинская конференция по разоружению

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