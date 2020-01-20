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4:19   20 Января 2020
Весь мир

Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил Лавров

Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил Лавров

Перемирие между конфликтующими сторонами в Ливии в целом соблюдается. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам берлинской конференции.

 Лавров отметил, что в североафриканском государстве наблюдается непростая ситуация. Он напомнил, что по инициативе России и Турции перемирие в Ливии вступило 12 января.

По его словам, на воскресной встрече в Берлине стороны констатировали, что в целом оно соблюдается. Лавров при этом подчеркнул, что отдельные нарушения имеют место с разных сторон.

Напомним, что всего через сорок минут после того, как в Ливии начало действовать перемирие, воюющие на стороне ПНС бандформирования открыли огонь по позициям Ливийской национальной армии. Обстрелы со стороны боевиков ПНС продолжались в другие дни.

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Автор: Олег Королев
#ливия #берлинская конференция по разоружению

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