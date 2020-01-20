Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил Лавров

Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил Лавров

 ООН обеспокоилась закрытием нефтяных скважин в Ливии, а не судьбами граждан страны

ООН обеспокоилась закрытием нефтяных скважин в Ливии, а не судьбами граждан страны
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил Лавров

Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил Лавров

 ООН обеспокоилась закрытием нефтяных скважин в Ливии, а не судьбами граждан страны

ООН обеспокоилась закрытием нефтяных скважин в Ливии, а не судьбами граждан страны
3:44   20 Января 2020
Весь мир

ООН обеспокоилась закрытием нефтяных скважин в Ливии, а не судьбами граждан страны

ООН обеспокоилась закрытием нефтяных скважин в Ливии, а не судьбами граждан страны

ООН обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерреш по итогам берлинской конференции.

По его словам, в ООН очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты, а одно важнейшее нефтяное месторождение полностью прекратило свою деятельность.

Гутерреш отметил, что в ООН считают, что частью более всеобъемлющего решения должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, а также установлена ее прозрачность.

«Мы надеемся, что будет возможно восстановить обычное состояние», - заявил он.

К закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призывали племена и общественные организации. Однако, ООН выражает беспокойство не положением народа Ливии, а ситуацией вокруг нефти.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#оон #нефть #ливия #гутерреш #берлинская конференция по разоружению

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...