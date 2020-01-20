ООН обеспокоилась закрытием нефтяных скважин в Ливии, а не судьбами граждан страны
ООН обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерреш по итогам берлинской конференции.
По его словам, в ООН очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты, а одно важнейшее нефтяное месторождение полностью прекратило свою деятельность.
Гутерреш отметил, что в ООН считают, что частью более всеобъемлющего решения должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, а также установлена ее прозрачность.
«Мы надеемся, что будет возможно восстановить обычное состояние», - заявил он.
К закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призывали племена и общественные организации. Однако, ООН выражает беспокойство не положением народа Ливии, а ситуацией вокруг нефти.