Ситуация в Ливии не разрешилась полностью на берлинской конференции, заявил глава МИД Италии

Берлинская конференция по Ливии не решила всех проблем североафриканской страны, но дала надежду на будущее для ее народа и всего Средиземноморья. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, берлинская конференция достигла результатов, для которых она созывалась, однако не все проблемы были решены. Глава итальянского МИД уверен, что был сделан ожидаемый шаг вперед - все вовлеченные в конфликт в Ливии стороны подписали заключительную декларацию, в которой содержится все то, о чем просила Италия.

Ди Майо отметил, что речь идет о прекращении продажи оружия и выполнении санкций в отношении тех, кто нарушает эмбарго, а также обязательство создать военный комитет, который гарантирует соблюдение перемирия, а также преобладание диалога вместо военных решений.

По его словам, Италия не может позволить себе, чтобы исходящая из Ливии террористическая угроза сказалась на национальной безопасности страны.

Ди Майо заявил, что достигнутые в ходе конференции результаты дают основания надеяться на будущее для ливийского народа и всего Средиземноморья.

Берлинская конференция состоялась после московских переговоров по Ливии с участием Турции и России. Стороны договорились о долгосрочном перемирии.