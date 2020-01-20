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2:51   20 Января 2020
Весь мир

Россия настаивала на приглашении Хафтара и Сарраджа на конференцию в Берлине, заявил Лавров

Россия настаивала на приглашении Хафтара и Сарраджа на конференцию в Берлине, заявил Лавров

Россия настояла на том, чтобы фельдмаршал Ливийской национальный армии Халифа Хафтар и глава ак называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж приняли участие в берлинской конференции. Об этом сообщил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Россия активно участвовала в подготовке берлинской конференции, работая на всех пяти подготовительных раундах.

И.о. министра иностранных дел РФ отметил, что именно по настоянию Москвы организаторы отказались от изначальной идеи собраться без представителей противостоящих сторон в Ливии. Благодаря России на конференцию были приглашены ливийские лидеры - глава ПНС Файес Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар.

Конференции в столице Германии предшествовали переговоры по Ливии в Москве. Их участниками стали предсатвители сторон ливийского конфликта, в том числе Саррадж и Хафтар. По результатам встречи стороны договорились о заключении бессрочного перемирия.

Хафтар после переговоров в Москве направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в ходе которого поблагодарил российского лидера за миротворчество. Также он предложил провести второй раунд встречи в РФ.

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #берлинская конференция по разоружению #саррадж

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