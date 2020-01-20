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2:24   20 Января 2020
Весь мир

Саррадж сорвал диалог с Хафтаром на берлинской конференции

Саррадж сорвал диалог с Хафтаром на берлинской конференции

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться на берлинской конференции встречаться с фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Ливийский телеканал Al Ahrar сообщает, что в кулуарах саммита Саррадж встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь Хафтар встретился с Меркель и Эмманюэлем Макроном

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от встреч и совместных переговоров в Берлине с фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Ранее Меркель заявила журналистам, что Саррадж и Хафтар не участвовали в конференции, а просто прибыли в столицу Германии. При этом она подчеркивала, что оба будут проинформированы об итогах мероприятия.

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #берлинская конференция по разоружению #саррадж

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