Участники берлинской конференции призвали привести силовые структуры Ливии к единству

Участники берлинской конференции по Ливии выступили за формирование единой армии и силовых структур в североафриканской стране под управлением гражданских властей. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи.

В опубликованном МИД Германии документе отмечается, что участники встречи поддерживают создание единой национальной армии, полиции и силовых структур под управлением центральных гражданских властей Ливии на основе переговорного процесса в Каире и принятых в его рамках документов.

Мероприятию в Берлине предшествовали переговоры российского лидера Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Стамбуле 8 января 2020 года. Во время беседы президент РФ предложил Эрдогану установить режим прекращения огня в Ливии. Президет Турции поддержал данную инициативу.