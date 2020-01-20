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2:16   20 Января 2020
Весь мир

Участники берлинской конференции призвали привести силовые структуры Ливии к единству

Участники берлинской конференции призвали привести силовые структуры Ливии к единству

Участники берлинской конференции по Ливии выступили за формирование единой армии и силовых структур в североафриканской стране под управлением гражданских властей. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи.

В опубликованном МИД Германии документе отмечается, что участники встречи поддерживают создание единой национальной армии, полиции и силовых структур под управлением центральных гражданских властей Ливии на основе переговорного процесса в Каире и принятых в его рамках документов.

Мероприятию в Берлине предшествовали переговоры российского лидера Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Стамбуле 8 января 2020 года. Во время беседы президент РФ предложил Эрдогану установить режим прекращения огня в Ливии. Президет Турции поддержал данную инициативу.

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Автор: Олег Королев
#ливия #берлинская конференция по разоружению

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