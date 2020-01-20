Глава МИД ОАЭ заявил о приверженности итогам берлинской конференции по Ливии
Объединённые Арабские Эмираты считают нужным добиваться политического решения по Ливии, опираясь на итоги берлинской конференции. Об этом заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейид Аль Нахайян.
Конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине в воскресенье. В ней участвовали представители России, Турции, США, Египта, ОАЭ, ООН, Евросоюза и других стран.
Эмиратский министр заявил, что важно опираться на выводы конференции в Берлине для достижения политического решения, которое поможет в установлении мира и стабильности для народа Ливии. По его словам, послание ОАЭ направлено на мир.
Аль Нахайян отметил, что ОАЭ поддерживают безопасность и стабильность в «братской Ливии» на основе невмешательства во внутренние дела и помощи, а также поддержки устремлений в достижение развития и единства.