Министры иностранных дел ЕС обсудят реализацию мер по Ливии, принятых на берлинской конференции

Министр иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят на плановом заседании Совета ЕС в понедельник выполнение договоренностей по Ливии, принятых на берлинской конференции. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, главы МИД обсудят в Брюсселе вклад ЕС в выполнение нынешних договоренностей. Он отметил, что будет рассмотрено, как наилучшим способом поспособствовать мониторингу соблюдения перемирия и эмбарго на поставки вооружения. Боррель подчеркнул, что Евросоюз намерен играть важную роль в реализации результатов конференции.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и олитике безопасности заявил, что основным итогом встречи стало объявление всеми игроками готовности воздерживаться от любой военной помощи сторонам конфликта в Ливии, которые поставят по угрозу соблюдение соглашения о прекращении огня.

Боррель отметил, что позиция Евросоюза заключается в том, что единственным решением ливийского кризиса, ведущим к длительному миру, может стать политический процесс, который будут вести и реализовывать сами ливийцы при посреднических усилиях ООН.