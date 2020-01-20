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1:26   20 Января 2020
Весь мир

Министры иностранных дел ЕС обсудят реализацию мер по Ливии, принятых на берлинской конференции

Министры иностранных дел ЕС обсудят реализацию мер по Ливии, принятых на берлинской конференции

Министр иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят на плановом заседании Совета ЕС в понедельник выполнение договоренностей по Ливии, принятых на берлинской конференции. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, главы МИД обсудят в Брюсселе вклад ЕС в выполнение нынешних договоренностей. Он отметил, что будет рассмотрено, как наилучшим способом поспособствовать мониторингу соблюдения перемирия и эмбарго на поставки вооружения. Боррель подчеркнул, что Евросоюз намерен играть важную роль в реализации результатов конференции.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и олитике безопасности заявил, что основным итогом встречи стало объявление всеми игроками готовности воздерживаться от любой военной помощи сторонам конфликта в Ливии, которые поставят по угрозу соблюдение соглашения о прекращении огня.

Боррель отметил, что позиция Евросоюза заключается в том, что единственным решением ливийского кризиса, ведущим к длительному миру, может стать политический процесс, который будут вести и реализовывать сами ливийцы при посреднических усилиях ООН.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #ливия #берлинская конференция по разоружению

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