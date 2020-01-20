Участники берлинской встречи призвали соблюдать оружейное эмбарго в Ливии

Участники берлинской конференции по Ливии заявили о «безоговорочном и полном» уважении эмбарго на поставку вооружений в североафриканскую страну. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи.

В документе отмечается, что участники привержены тому, чтобы безоговорочно и полно уважать и реализовывать оружейное эмбарго, установленное резолюцией 1970 Совета безопасности ООН и другими последующими резолюциями.

Отмечается, что участники конференции призвали всех участников перемирия воздерживаться от любой активности, которая бы усугубляла конфликт или не соответствовала оружейному эмбарго Совбеза ООН или перемирию, в том числе финансированием военных сил и рекрутированием наемников.

В совместном заявлении участники встречи выразили готовность делиться информацией о возможных нарушениях режима эмбарго, призвав другие страны делать также. В документе подчеркивается приверженность укреплению существующих механизмов ООН по мониторингу в Ливии.