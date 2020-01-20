Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

Участники берлинской конференции по Ливии призвали СБ ООН вводить ограничительные меры против нарушителей перемирия в стране. Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита.

Отмечается, что подписавшиеся страны призывают СБ ООН ввести соответствующие санкции в отношении нарушителей соглашений о прекращении огня, а члены Совбеза - обеспечить выполнение введенных ограничений.

Под санкции СБ ООН может попасть Турция, которая регулярно вмешивается во внутренние дела Ливии. Так, турецкая сторона поставляет вооружение террористическому Правительству национального согласия Ливии в обход эмбарго ООН. Анкара также перебрасывала в ливийскую столицу боевиков из Сирии для поддержки ПНС.

Бандформирования ПНС захватили Триполи, воспользовавшись кризисом, начавшимся в Ливии в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Также известно, что члены банд ПНС похищают людей и занимаются работорговлей. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара уже шестой год ведет в Ливии контртеррористическую операцию.