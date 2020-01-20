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Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

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0:45   20 Января 2020
Весь мир

Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

Участники берлинской конференции по Ливии призвали СБ ООН вводить ограничительные меры против нарушителей перемирия в стране. Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита.

Отмечается, что подписавшиеся страны призывают СБ ООН ввести соответствующие санкции в отношении нарушителей соглашений о прекращении огня, а члены Совбеза - обеспечить выполнение введенных ограничений.

Под санкции СБ ООН может попасть Турция, которая регулярно вмешивается во внутренние дела Ливии. Так, турецкая сторона поставляет вооружение террористическому Правительству национального согласия Ливии в обход эмбарго ООН. Анкара также перебрасывала в ливийскую столицу боевиков из Сирии для поддержки ПНС.

Бандформирования ПНС захватили Триполи, воспользовавшись кризисом, начавшимся в Ливии в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Также известно, что члены банд ПНС похищают людей и занимаются работорговлей. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара уже шестой год ведет в Ливии контртеррористическую операцию.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #сб оон #берлинская конференция по разоружению

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