Итоги переговоров в Берлине по вопросам ливийского кризиса в очередной раз продемонстрировали неспособность Запада разрешать серьезные политические конфликты. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Захаров.

Международная конференция по вопросам ливийского кризиса прошла в Берлине 19 января. На эту встречу возлагались большие надежды, на ней собрались представители множества стран. Однако результаты переговоров практически полностью повторили решения, зафиксированные в Схиратском соглашении 2015 года.

Изначальный формат встречи предполагал участие конфликтующих сторон, а именно командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. На самом же деле их пригласили к участию в конференции только после настоятельных просьб со стороны России. Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам конференции сообщила, что представители враждующих сторон не участвовали в переговорах, но были «проинформированы о встрече».

Такое положение дел объясняет желание Хафтара и Сарраджа отказаться от участия в переговорах и их желание вернуться к диалогу в Москве. Политолог Дмитрий Захаров в беседе с изданием iReactor высказал аналогичное мнение, отметив, что роль европейских стран в урегулировании обстановки в Ливии скорее формальная.

«Ангела Меркель, видимо, решила повторить успех минских переговоров и показать себя миротворцем в глазах соотечественников. Конечно, роль Европы в разрешении ливийского вопроса важна, но зачем заниматься популизмом и подходить к таким вещам достаточно формально? На сегодняшний момент, лучшая стратегия в разрешении мировых проблем — это политика действий, которую проводит президент России Владимир Путин», — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что неспособность работать таких площадок как ООН означает, что необходимо «формат встреч переносить в Москву» и заниматься решением политических вопросов в России.