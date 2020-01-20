Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье вечером попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отмечают, что 19 января с наступлением вечера российские средства ПВО базы выявили три маленьких беспилотника, приближающихся к российскому военному объекту с северо-восточного направления,

В сообщении МО РФ говорится, что штатные зенитные ракеты уничтожили воздушные цели на безопасной дистанции. В результате атаки авиабаза не получила материального ущерба, пострадавших нет.

Подчеркивается, что российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Предыдущая атака на авиабазу произошла в конце декабря 2019 года. Тогда средства ПВО сбили два беспилотника, ущерба база не получила.

В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за 2019 год российскими военными были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов.