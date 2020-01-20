Участники конференции в Берлине поддержали невмешательство в дела страны

Страны-участницы международной конференции в Берлине по Ливии выступили за отказ от вмешательства в вооруженный конфликт в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое коммюнике.

«Мы привержены невмешательству в вооруженный конфликт или внутренние дела Ливии, призываем всех международных акторов делать то же самое», — сказано в документе.

Также они отметили, что признают за ООН ведущую роль в продвижении инклюзивного внутриливийского процесса разрешения конфликта и поддерживают в этом Миссию поддержки в Ливии, а также действия специального посланника генерального секретаря ООН Гассана Саламе.

В документе подчеркивается приоритет суверенитета, независимости и целостности ливийского государства. Кроме того, в документе зафиксировано, что нестабильность в Ливии, внешнее вмешательство, поставки оружия и "хищническая" экономика представляют угрозу международному сообществу.

«Мы привержены тому, чтобы помогать ливийцам в борьбе с этими структурными проблемами в государственном управлении и безопасности», — заявили участники переговоров.

Напомним, что международная конференция по ливийскому кризису прошла 19 января в Берлине. На встрече присутствовали представители многих стран, заинтересованных в мирном урегулировании конфликта в стране. Она стала второй сессией переговоров, которые прошли в Москве 13 января после объявленного в полночь 12 января перемирия. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой о прекращении огня и переговорам между сторонами ливийского конфликта, его поддержал лидер Турции Реджеп Эрдоган.