Участники конференции в Берлине поддержали невмешательство в дела страны

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

 Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

 Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
0:13   20 Января 2020
Весь мир

Участники конференции в Берлине поддержали невмешательство в дела страны

Участники конференции в Берлине поддержали невмешательство в дела страны

Страны-участницы международной конференции в Берлине по Ливии выступили за отказ от вмешательства в вооруженный конфликт в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое коммюнике.

«Мы привержены невмешательству в вооруженный конфликт или внутренние дела Ливии, призываем всех международных акторов делать то же самое», — сказано в документе.

Также они отметили, что признают за ООН ведущую роль в продвижении инклюзивного внутриливийского процесса разрешения конфликта и поддерживают в этом Миссию поддержки в Ливии, а также действия специального посланника генерального секретаря ООН Гассана Саламе.

В документе подчеркивается приоритет суверенитета, независимости и целостности ливийского государства. Кроме того, в документе зафиксировано, что нестабильность в Ливии, внешнее вмешательство, поставки оружия и "хищническая" экономика представляют угрозу международному сообществу.

«Мы привержены тому, чтобы помогать ливийцам в борьбе с этими структурными проблемами в государственном управлении и безопасности», — заявили участники переговоров.

Напомним, что международная конференция по ливийскому кризису прошла 19 января в Берлине. На встрече присутствовали представители многих стран, заинтересованных в мирном урегулировании конфликта в стране. Она стала второй сессией переговоров, которые прошли в Москве 13 января после объявленного в полночь 12 января перемирия. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой о прекращении огня и переговорам между сторонами ливийского конфликта, его поддержал лидер Турции Реджеп Эрдоган.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...