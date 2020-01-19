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23:44   19 Января 2020
Весь мир

Военный комитет по решению конфликта в Ливии соберется в Женеве в ближайшие дни — Гуттереш

Военный комитет по решению конфликта в Ливии соберется в Женеве в ближайшие дни — Гуттереш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил о том, что члены военного комитета по разрешению ливийского кризиса соберутся в Женеве в течение нескольких дней.

Такое заявление Гуттереш сделал в рамках международной конференции по Ливии, которая прошла 19 января в Берлине. На переговорах присутствовали представители многих стран, заинтересованных в мирном урегулировании ливийского конфликта.

Напомним, что первый этап переговоров прошел в Москве 13 января. За день до этого в полночь 12 января конфликтующие Ливийская национальная армия и так называемое Правительство национального согласия объявили перемирие. Это произошло после того, как по инициативе президента России Владимира Путина, поддержанной лидером Турции Реджепом Эрдоганом, участников конфликта призвали к прекращению огня и мирным переговорам.

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Автор: Лев Собакин
#ливия

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