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21:47   19 Января 2020
Весь мир

Главы ЛНА и ПНС остались разочарованы и покинули конференцию раньше времени

Главы ЛНА и ПНС остались разочарованы и покинули конференцию раньше времени

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж отказались встречаться на конференции в Берлине. Новый этап конструктивных переговоров пройдет в Москве.

Оба лидера конфликтующих сторон покинул международную конференцию в Берлине раньше положенного времени. Оставшиеся разочарованными в итоговом коммюнике, они будут участвовать в новых результативных переговорах, которые пройдут в Москве.

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Автор: Лев Собакин
#ливия

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