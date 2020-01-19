Главы ЛНА и ПНС остались разочарованы и покинули конференцию раньше времени

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж отказались встречаться на конференции в Берлине. Новый этап конструктивных переговоров пройдет в Москве.

Оба лидера конфликтующих сторон покинул международную конференцию в Берлине раньше положенного времени. Оставшиеся разочарованными в итоговом коммюнике, они будут участвовать в новых результативных переговорах, которые пройдут в Москве.