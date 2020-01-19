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21:40   19 Января 2020
Весь мир

СМИ сообщили, что стороны ливийского кризиса согласились на мониторинг перемирия

СМИ сообщили, что стороны ливийского кризиса согласились на мониторинг перемирия

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж согласились на организацию военной комиссии, которая будет контролировать соблюдение перемирия.

Итальянский премьер Джузеппе Конте написал в Twitter в воскресенье,19 января, что уже назначены члены «смешанного военного комитета Ливии».

Информационное агентство ANSA сообщило, что каждая из сторон конфликта назвала по пять членов для формирования этого органа, организация которого предусмотрена планом действий Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Комиссия будет контролировать соблюдение перемирия. 

Напомним, что 19 января в Берлине прошла международная конференция по вопросам ливийского кризиса. В ней приняли участие представители многих стран, заинтересованных в мирном урегулировании конфликта. Среди собравшихся был и президент России Владимир Путин, который инициировал предложить враждующим сторонам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Российского лидера поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган, главы стран призвали ЛНА и ПНС к миру и диалогу. Перемирие в Ливии было объявлено в полночь 12 января, а уже 13 января в Москве прошли первые переговоры.

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Автор: Лев Собакин
#ливия

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