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21:47   19 Января 2020
Весь мир

Малькевич считает итоговый документ берлинской конференции невыполнимым для Ливии

Малькевич считает итоговый документ берлинской конференции невыполнимым для Ливии

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич считает, что организаторы конференции в Берлине составили невыполнимый документ, который ни к чему не приведет. По его мнению, участники встречи в итоговом коммюнике «одобрят его ради одобрения».

«Это не я такой пессимист, просто пересказываю мнение большинства коллег в кулуарах», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что  соглашение полностью игнорирует интересы конфликтующих сторон. По мнению Малькевича, документ пытается навязать Ливии забюрократизированный список требований внешних игроков.

Он напомнил, что в Москве документ занимал всего одну страницу, он был простой и понятный. Малькевич подчеркнул, что Германию интересует нефть под бюрократами ООН.

«Мирная жизнь в Ливии, кроме России, похоже, не интересует вообще никого», — заключил глава ФЗНЦ.

Напомним, 19 января в Берлине проходит конференция по урегулированию в Ливии с участием РФ, США, Турции, Египта и ряда других государств. Также на ней присутствуют представители конфликтующих сторон в Ливии.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #малькевич

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