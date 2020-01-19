Малькевич считает итоговый документ берлинской конференции невыполнимым для Ливии

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич считает, что организаторы конференции в Берлине составили невыполнимый документ, который ни к чему не приведет. По его мнению, участники встречи в итоговом коммюнике «одобрят его ради одобрения».

«Это не я такой пессимист, просто пересказываю мнение большинства коллег в кулуарах», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что соглашение полностью игнорирует интересы конфликтующих сторон. По мнению Малькевича, документ пытается навязать Ливии забюрократизированный список требований внешних игроков.

Он напомнил, что в Москве документ занимал всего одну страницу, он был простой и понятный. Малькевич подчеркнул, что Германию интересует нефть под бюрократами ООН.

«Мирная жизнь в Ливии, кроме России, похоже, не интересует вообще никого», — заключил глава ФЗНЦ.

Напомним, 19 января в Берлине проходит конференция по урегулированию в Ливии с участием РФ, США, Турции, Египта и ряда других государств. Также на ней присутствуют представители конфликтующих сторон в Ливии.