Рожин назвал итоговый документ конференции в Белине пожеланиями спонсоров войны в Ливии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

 Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

Турция может попасть под санкции СБ ООН после берлинской конференции по Ливии

 Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
20:50   19 Января 2020
Весь мир

Рожин назвал итоговый документ конференции в Белине пожеланиями спонсоров войны в Ливии

Рожин назвал итоговый документ конференции в Белине пожеланиями спонсоров войны в Ливии

Военный эксперт Борис Рожин считает, что соглашение по итогам конференции в Ливии не отвечает интересам конфликтующих сторон, а лишь навязывает требования внешних игроков — иностранных держав. Такое мнение он выразил в беседе с ФАН.

Сегодня в Берлине проходит международный конгресс по разрешению кризиса в Ливии. Встречу уже посетили конфликтующие стороны: фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Итоговый документ конференции появился в сети.

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех раскритиковал предлагаемое ООН соглашение. По его словам, документ абсолютно не отвечает интересам ливийского народа.

Эксперт Центра военно-политической журналистики, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин назвал соглашение пожеланиями, которые хотят видеть некоторые внешние войны в Ливии.

«И тут есть свои трудности. Во-первых, они заключаются в том, что трудно сбалансировать интересы иностранных участников этой войны. Во-вторых, трудно соблюсти интересы групп ливийских сторон и сбалансировать с желанием их участников. Об этом уже заявляли различные группы, поддерживающие Хафтара, и группы, поддерживающие Сарраджа», — считает эксперт.

Вместе с тем Борис Рожин сравнил берлинскую встречу с женевскими процессами по Сирии, когда Россия еще в нем не участвовала. Он напомнил, что ничем хорошим это не закончилось, поскольку внутренняя сирийская повестка расходилась с желанием некоторых участников войны.

«В Ливии мы видим схожую картину. Даже непонятно, как эти желания могут воплотиться в жизнь, если одна из сторон скажет, что его не устраивают эти соглашения. Какими средствами принуждения они будут их заставлять? Все это очень абстрактно описано и оговорено», — резюмировал Рожин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...