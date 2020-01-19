Рожин назвал итоговый документ конференции в Белине пожеланиями спонсоров войны в Ливии

Военный эксперт Борис Рожин считает, что соглашение по итогам конференции в Ливии не отвечает интересам конфликтующих сторон, а лишь навязывает требования внешних игроков — иностранных держав. Такое мнение он выразил в беседе с ФАН.

Сегодня в Берлине проходит международный конгресс по разрешению кризиса в Ливии. Встречу уже посетили конфликтующие стороны: фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Итоговый документ конференции появился в сети.

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех раскритиковал предлагаемое ООН соглашение. По его словам, документ абсолютно не отвечает интересам ливийского народа.

Эксперт Центра военно-политической журналистики, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин назвал соглашение пожеланиями, которые хотят видеть некоторые внешние войны в Ливии.

«И тут есть свои трудности. Во-первых, они заключаются в том, что трудно сбалансировать интересы иностранных участников этой войны. Во-вторых, трудно соблюсти интересы групп ливийских сторон и сбалансировать с желанием их участников. Об этом уже заявляли различные группы, поддерживающие Хафтара, и группы, поддерживающие Сарраджа», — считает эксперт.

Вместе с тем Борис Рожин сравнил берлинскую встречу с женевскими процессами по Сирии, когда Россия еще в нем не участвовала. Он напомнил, что ничем хорошим это не закончилось, поскольку внутренняя сирийская повестка расходилась с желанием некоторых участников войны.