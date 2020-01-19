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Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

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Террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
20:15   19 Января 2020
Весь мир

Путин обсудил урегулирование в Ливии с Джонсоном и главой ЕК

Путин обсудил урегулирование в Ливии с Джонсоном и главой ЕК

Российский лидер Владимир Путин встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 19 января.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений. Кроме того, затрагивались международные проблемы, в том числе, урегулирование в Ливии. 

Международная конференция по Ливии проходит сегодня в Берлине. По приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель в столицу ФРГ прибыли представители России, Турции, США, Египта, ОАЭ и других стран. По данным СМИ, участники конференции согласовали окончательный текст итогового соглашения по ситуации в стране.

С ливийской стороны в конференции примут участие глава ПНС Ливии Файез Саррадж и главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар.

Россия стремится содействовать политическому урегулированию конфликта в Ливии. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Также в Москве 13 января состоялись прямые переговоры между  Сарраджем и Хафтаром. По итогам встречи стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия

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