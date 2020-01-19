СМИ сообщили о согласовании итогового документа по межливийским переговорам в Берлине

Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали окончательный текст итогового документа по ситуации в стране, сообщают СМИ.

Собеседник ТАСС заявил агентству, что участники ливийской конференции, прошедшей сегодня в столице Германии, окончательно согласовали текст документа. Как сообщает агентство, документ предполагает прекращение огня и наложение запрета на ввоз и продажу оружия в Ливию. Также договоренности включают в себя начало политического процесса в стране, реформу сферы безопасности и экономики страны, а также соблюдение прав человека.

Сообщается, что итоговым результатом стало предложение всем участникам конференции не вмешиваться в вооруженное противостояние в североафриканской стране.

Напомним, ранее американский госсекретарь Майк Помпео призвал все стороны конфликта в Ливии начать политический процесс через посредников.