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20:10   19 Января 2020
Весь мир

СМИ сообщили о согласовании итогового документа по межливийским переговорам в Берлине

СМИ сообщили о согласовании итогового документа по межливийским переговорам в Берлине

Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали окончательный текст итогового документа по ситуации в стране, сообщают СМИ.

Собеседник ТАСС заявил агентству, что участники ливийской конференции, прошедшей сегодня в столице Германии, окончательно согласовали текст документа. Как сообщает агентство, документ предполагает прекращение огня и наложение запрета на ввоз и продажу оружия в Ливию. Также договоренности включают в себя начало политического процесса в стране, реформу сферы безопасности и экономики страны, а также соблюдение прав человека.

Сообщается, что итоговым результатом стало предложение всем участникам конференции не вмешиваться в вооруженное противостояние в североафриканской стране.

Напомним, ранее американский госсекретарь Майк Помпео призвал все стороны конфликта в Ливии начать политический процесс через посредников.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #ливия #новости #общество #весь мир

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