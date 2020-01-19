ЕС стремится к независимости от США после действий Вашингтона на Ближнем Востоке

Итальянское издание AGI опубликовало статью, где назвало убийство военными Пентагона иранского генерала Касема Сулеймани превращением США в «страну-изгоя». Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал для журнала «Слово и Дело» чем может закончиться для США осознание Европой деструктивного влияния Вашингтона на фоне действий американцев на Ближнем Востоке.

Итальянское издание пишет, что практически весь Ближний Восток считал Сулеймани героем, причем уважали его даже враги. Также журналисты считают, что Соединенные Штаты игнорируют международное право в угоду своим интересам.

«Слово и Дело» предполагает, что в свете последних действий Вашингтона, Евросоюз попытается объединиться для ограничения распространения НАТО на европейских территориях.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает, что Европа действительно хотела бы сильнее не зависеть от США, но европейцам пока сложно бороться с американским влиянием.

«Есть постоянно усиливающиеся расхождения между интересами Европы, а эти интересы требуют защиты от позиции США, и реальной политикой, в которой, к сожалению, европейские элиты не в состоянии проводить самостоятельную политику и очень сильно зависят от СШ, - сказал спикер.

Что же касается Ближнего Востока, то и европейцам было бы выгодно, если бы США покинули регион. Шаповалов отметил важность связей с ближневосточными государствами особенно для стран южной Европы. Однако агрессивная политика США привела не к процветанию этих связей, а к непрекращающимся волнам мигрантов и терактов, подчеркнул эксперт.