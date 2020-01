США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

Госсекретарь США Майк Помпео призвал все стороны гражданского конфликта в Ливии решить политические проблемы и поставить вопрос о сохранении безопасности в стране.

Помпео заявил в своем Твиттере, что ливийцы должны самостоятельно решать свое будущее и освободиться от насилия, «подогреваемого внешними игроками».

Now is the time for Libyans to decide on a future for themselves – one free from violence fueled by external actors. We urge all parties to seize this opportunity, through @UN-facilitated mediation, to address the political, economic, and security issues that divide them. pic.twitter.com/b4QpynzaZG