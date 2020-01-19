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Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

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 США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников
19:54   19 Января 2020
Весь мир

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

Госсекретарь США Майк Помпео призвал все стороны гражданского конфликта в Ливии решить политические проблемы и поставить вопрос о сохранении безопасности в стране.

«Мы призываем все стороны воспользоваться данной возможностью черед процесс посредничества, чтобы решить политические, экономические проблемы и проблемы в области безопасности, которые их разделяют», — заявил американский госсекретарь, цитируют РИА Новости.

Помпео заявил в своем Твиттере, что ливийцы должны самостоятельно решать свое будущее и освободиться от насилия, «подогреваемого внешними игроками».

Напомним, первые мирные переговоры воюющих сторон ливийского конфликта прошли благодаря РФ и лично президенту страны Владимиру Путину. 13 января в Москве встретились представители так называемого Правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии. С 12 января в стране действует бессрочное перемирие, которое не было достигнуто до того момента, пока Россия не взяла на себя миротворческую функцию.

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Автор: Тимофей Булочкин
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