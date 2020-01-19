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Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

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США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

 США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск
19:19   19 Января 2020
Весь мир

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

Иракский эксперт по безопасности Карим аль-Хикани уверен, что США хотят перебросить террористов запрещенного в РФ ИГ* в Ирак, чтобы сорвать планы страны по выводу американских войск.

Как утверждает эксперт, террористы прошли обучение на американских военных базах, в частности, на базе «Ат-Танфе» и Хасаке в Сирии.

«Американцы считают, что Ирак остается главной угрозой для мира и что крайне важно, чтобы силы международной коалиции оставались в Ираке для борьбы с терроризмом», — заявил аль-Хикани, цитирует Федеральное агентство новостей.

После убийства по приказу президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани страны Ближнего Востока пришли к выводу, что присутствие американского контингента дестабилизирует ситуацию в регионе и подрывает безопасность суверенных стран. Сирия, Иран и Ирак выступили против присутствия США в регионе и призвали уйти с Ближнего Востока.

Напомним, ранее Трамп заявил, что следил за операцией по «устранению» Сулеймани поминутно.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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