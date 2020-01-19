Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сразу после прибытия на конференцию в Берлин пригласил стороны конфликта в Ливии продолжить обсуждение на итальянской площадке.

Дипломат считает, что переговоры в Германии пройдут успешно. При этом политологи и эксперты считают иначе. В обсуждении участвуют не столько стороны конфликта, сколько заинтересованные в его эскалации страны и организации, пишет ФАН.

Издание напомнило о неудачных переговорах Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого правительства Национального согласия, прошедших на итальянской площадке. В ноябре 2018 года Италия принимала противоборствующие стороны в Палермо. Фельдмаршал Халифа Хафтар и главарь ПНС Ливии Файез Саррадж даже пожали руки друг другу. Однако в итоговом коммюнике не прозвучало ни одного предложения по урегулированию кризиса в Ливии.

ЛНА продолжила вести антитеррористическую операцию, а ПНС — спонсировать деятельность боевиков. Италия, стремясь заработать политические очки на межливийском кризисе, пытается взять на себя «урегулирование» конфликта.

ФАН объясняет такую самонадеянность Италии лишь ностальгией по колониям в Ливии и желанием поднять авторитет на международной арене, присвоив заслуги РФ в урегулировании конфликта. Журналисты предполагают, что ливийцы не испытывают ностальгии по итальянскому геноциду. Как и нынешние мигранты, в отношении которых Италия приняла жесткие меры.

Сегодня, 19 января, в Берлине проходит конференция по урегулированию в Ливии. На мероприятие пригласили множество представителей разных стран которые не сохраняют нейтралитет, а открыто симпатизируют боевикам ПНС и преследуют личные интересы в ливийском конфликте.

Кроме того, представителя единственного легитимного органа Ливии — Палаты представителей — Агилу Салеха не пригласили на конференцию в Ливии. А Хафтар и Саррадж не участвовали в разработке итогового коммюнике, хотя числились участниками встречи.